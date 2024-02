Se viene un fin de semana a puro fútbol y nuestros colombianos ya se preparan para una nueva jornada. Luis Díaz ya está listo para un nuevo compromiso en la Premier League y todos los colombianos están atentos para disfrutar de su talento. Aparte del Liverpool, también habrá compromisos interesantes como el de Manchester City vs. Everton, Roma vs. Inter, Real Madrid vs. Girona.

Partidos de fútbol por TV de hoy 10 de febrero de 2024

Manchester City vs. Everton – LIGA DE INGLATERRA – 7:30 a. m. – ESPN / STAR +

Alavés vs. Villarreal LIGA DE ESPANA – 8:00 a. m. – ESPN 2 / STAR +

Cagliari vs. Lazio SERIE A – 9:00 a. m. – ESPN 2 / STAR +

Werder Bremen vs. Heidenhem – BUNDESLIGA – 9:30 a. m. – STAR +

Fulham vs. Bournemouth – LIGA DE INGLATERRA – 10:00 a. m. – STAR +

Liverpool vs. Burnley – LIGA DE INGLATERRA – 10:00 a. m. – STAR +

Luton Town vs. Sheffield United – LIGA DE INGLATERRA – 10:00 a. m. STAR +

Tottenham Hotspur vs. Brighton & Hove – LIGA DE INGLATERRA – 10:00 a. m. – ESPN / STAR

Wolverhampton vs. Brentford – LIGA DE INGLATERRA – 10:00 a. m. – STAR +

Real Sociedad vs. Osasuna – LIGA DE ESPANA – 10:15 a. m. – STAR +

Nottingham Forest vs. Newcastle – LIGA DE INGLATERRA – 12:30 p. m. – STAR +

Bayer Leverkusen vs. Bayern Munich – BUNDESLIGA – 12:30 p. m. – STAR +

Roma vs. Inter – SERIE A – 12:30 p. m. – ESPN 2 / STAR +

Real Madrid vs. Girona – LIGA DE ESPANA – 12:30 p. m. – DIRECTV 610

Sassuolo vs. Torino – SERIE A – 2:45 p. m. – STAR +

Las Palmas vs. Valencia CF – LIGA DE ESPANA – 3:00 p. m. – STAR +

Paris Saint-Germain vs. Lille – LIGA DE FRANCIA – 3:00 p. m. – ESPN / STAR +

Equidad vs. Deportes Tolima – LIGA BETPLAY 4:00 p. m. – WIN SPORTS +

Boca Juniors vs. Defensa y Justicia – SUPERLIGA ARGENTINA – 5:15 p. m. – ESPN / STAR +

Paraguay vs. Venezuela – PREOLÍMPICO SUB23 – 6:00 p. m. – DIRECTV SPORTS

Brasil vs. Argentina – PREOLÍMPICO SUB23 – 6:00 p. m. – DIRECTV 610

Bucaramanga vs. Once Caldas – LIGA BETPLAY – 6:10 p. m. – WIN SPORTS +

Independiente Medellín vs. Santa Fe – LIGA BETPLAY 8:20 p. m. – WIN SPORTS +