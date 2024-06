Esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, en cabeza del alcalde Carlos Fernando Galán y del Instituto de Recreación y Deporte – IDRD, resalta el compromiso de la Fundación Falcao, Win Sports, la UEFA y la UEFA Foundation con el desarrollo social y deportivo en Colombia, promoviendo valores como el trabajo en equipo y la disciplina, pues el deporte no solo es un estilo de vida para cientos de atletas, sino también una herramienta para transformar vidas, fortalecer comunidades y construir un mejor país.

Por su parte, Andrés Santamaría, director de Turismo Bogotá, aseguró: “el deporte es una herramienta poderosa para la transformación social y el desarrollo de talentos. Iniciativas como esta, que unen la excelencia deportiva con el compromiso social, no solo fortalecen el fútbol colombiano, sino que también posicionan a Bogotá como una ciudad líder en la promoción de valores y oportunidades para nuestros jóvenes. A través de eventos como estos, promovemos a Bogotá como un epicentro de innovación y desarrollo integral. Nos enorgullece ser parte de este proyecto. Desde Bogotá le apostamos activamente para el posicionamiento deportivo de la ciudad, aprovechando nuestros grandes escenarios y la pasión de nuestros ciudadanos por el deporte. Esperamos que el turismo deportivo se convierte en un pilar fundamental, atrayendo visitantes y mostrando al mundo la riqueza cultural, y deportiva de nuestra capital”.

