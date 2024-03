Una gran controversia se ha generado en los seguidores del fútbol en Colombia, debido a que hay opiniones divididas sobre lo que podría ser más beneficioso para el futuro deportivo de Luis Díaz, esto ante la información de los últimos días, en donde se indicó desde territorio español, que el Barcelona estaría buscando el fichaje del guajiro.

El delantero colombiano ha tenido un muy buen desempeño con el Liverpool, siendo una de las figuras del equipo en las últimas presentaciones, como sucedió en el duelo ante el Manchester City, en el que fue uno de los jugadores más destacados y teniendo jugadas muy importantes que le dieron la vuelta a mundo por su espectacularidad.

Luis Días tendría el sueño de jugar en el Barcelona

En España han seguido muy de cerca el tema de Luis Díaz y una posible transferencia al cuadro culé, tanto que es uno de los temas de debate de los que más se habla en los programas deportivos, especialmente en los que cubren al Barca, fue en uno de estos espacios, que aseguraron que el atacante colombiano tendría el deseo de vestirse de ‘azulgrana’.

En el programa ‘Carrusel’ de la cadena SER, aseguraron que Lucho tendría el sueño de jugar en el Barcelona, debido a que sería uno de sus sueños desde niño que tendría el guajiro, algo que sin duda podría ser positivo a la hora de un fichaje de cara al futuro.

Scouting del Barcelona hizo dura crítica a Luis Díaz

En el mismo programa deportivo, habló Bojan Krcic Sr., padre del exfutbolista que jugó el Barca y miembro del departamento de scouting del club, el cual se refirió a Luis y le hizo algunas críticas fuertes, como en las que indicó que no era un jugador constante, porque no se ganaba la titularidad, además, comento que el futbolista colombiano vivía del pasado.

“Luis Díaz tiene calidad, tiene talento, tiene velocidad, tiene dribling, tiene gol, tiene todo. Pero si te fijas, no tiene continuidad en el rendimiento, no es titular indiscutible. Esto le pasó en Porto. Es un futbolista que te hace un partidazo y al siguiente no está, vive del pasado”, dijo Bojan padre.