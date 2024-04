Son varios los futbolistas que han llegado a lo más alto en las ligas de élite y que han tenido que vivir momentos oscuros fuera de las canchas. Uno de ellos es el exjugador de Liverpool, Danny Murphy, quien ha revelado que cayó en una adicción a las drogas luego de su retiro profesional.

Danny Murphy es recordado por muchos por su paso por las filas de Liverpool entre los años 1997 y 2004. El volante, que fue 9 veces internacional con la Selección de Inglaterra, colgó los botines en 2013, habiendo ganado 2 Copas de la Liga, 1 FA Cup, 1 Community Shield, 1 Europa League y 1 Supercopa de la UEFA.

Luego de una exitosa carrera, la vida privada de Murphy tuvo una etapa sumamente oscura. El exjugador, que también pasó por Crewe Alexandra, Charlton Athletic, Tottenham, Fulham y Blackburn Rovers, reveló que cayó en una adicción a las drogas en el podcast de Ben Heath.

La dura historia de Danny Murphy luego de brillar en Liverpool

Murphy, que ahora trabaja como comentarista en BBC Sport, tuvo problemas para afrontar ciertas situaciones personales luego de colgar los botines en el año 2013. En este proceso, el inglés acabó cayendo en los excesos, abusando de distintas drogas.

“Inicialmente probé con ciertas cosas para conseguir algún efecto y afecto. Creo que fue una acumulación de cosas, así que necesitaba escaparme de la actualidad. Y la realidad se enfrentaba a los problemas” fueron las palabras de Danny Murphy sobre su oscuro pasado.

El exjugador británico aseguró que no tuvo problemas con el alcohol, pero sí acabó con una gran adicción a la cocaína. “Probé la cocaína y fumé un poco de hierba. El alcohol, podría vivir sin él. Yo no era alcohólico. Podría quedarme en una casa con alcohol y no beberlo. Durante un tiempo fui adicto a la cocaína… sí. Llegué al punto en que pensé que no podía hacer las cosas sin la coca. Lo cual era una tontería, pero por supuesto que podía” resaltó el inglés.

Dura rehabilitación

Danny Murphy logró rehabilitarse de sus adicciones y relató cómo fue este proceso. “Pasé un año en un mundo de dolor. Obtienes ayuda y empiezas a comprender comportamientos y patrones. Cuando recibí ayuda, me puse en contacto con personas que habían pasado por lo mismo. Hice un poco de terapia y trabajo en grupo… La terapia fue bien“.

Vale resaltar que el exjugador ya había hablado de sus problemas con las drogas en una carta publicada por The Mail on Sunday en el año 2021. No obstante, esta es la primera ocasión en la que da todos los detalles de cómo fue su proceso para retomar las riendas de su vida.