Pero sí han existido momentos en que ambas maravillas del mundo se han podido encontrar y esto ha sucedido por los fanáticos, que en su creatividad y para expresar su amor por el club o el deseo de enfrentar al rival y ganarle, colocan de ejemplo Dragon Ball Z y los diferentes personajes inspirados por Akira Toriyama. Esto lo hemos podido ver en muchos ‘tifos’ alrededor del mundo que han impactado a los rivales y no pasan por alto las fotografías en las redes sociales.

