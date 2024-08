El mercado de pases del fútbol europeo entra en su recta final y Juan Guillermo Cuadrado sigue trabajando para conseguir un espacio en el Viejo Continente tras su salida de Inter. Su próximo destino no estaría muy lejos de la ciudad de Milán, en un plantel campeón de Europa.

Juan Guillermo Cuadrado salió de Inter tras el vencimiento de su contrato, luego de un año con poca actividad por su lesión en el tendón de Aquiles. Se especuló sobre su vuelta al fútbol sudamericano, pero el deseo del colombiano sería permanecer en Europa.

Recientemente, al ser cuestionado por los rumores que lo vinculaban con Independiente Medellín, confirmó su deseo de quedarse en Europa. “Obviamente no estoy cerrado a una posibilidad. Me siento muy bien, he estado entrenando con el Medellín, con el que estoy muy agradecido porque fue el equipo que me dio la oportunidad de debutar como profesional. Algún día, con la ayuda de Dios sería muy bonito terminar mi carrera ahí, pero en estos momentos tengo la mirada puesta en que todavía puedo jugar otros años más en Europa“.

Cuadrado en la mira de Atalanta

Luego de semanas de rumores, Atalanta aparece como una opción para Juan Guillermo Cuadrado. Los vigentes campeones de la UEFA Europa League, que hacen vida en Bérgamo, a pocos kilómetros de la ciudad de Milán. Gian Piero Gasperini está en busca de un lateral y el cafetero se acopla perfectamente a sus exigencias. Así lo asegura el periodista Gianluca Dimarzio.

La primera opción de Gasperini para esa posición era Wesley, futbolista de Flamengo. Sin embargo, las negociaciones se mantienen estancadas y el club lombardo busca alternativas para la posición. La condición de agente libre de Cuadrado hace que se dé el escenario ideal.

Además de esto, la directiva de Atalanta tiene en el radar al lateral de Torino, Raoul Bellanova, jugador que pertenece a Torino. Sin embargo, el fichaje del italiano implicaría un gasto de unos 20 millones de euros, lo que haría que la Dea se replantee la situación.