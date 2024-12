La Premier League menciona a Daniel Muñoz y le da un lugar de oro tras golazo al City

A Manchester City le tocó reforzar la marca a Daniel Muñoz para no pasar apuros en la zona defensiva. Por otra parte, su despliegue permite los rumores en el mercado pases, donde se habla de Real Madrid, club que lo tendría en la mira para el mes de enero.

En el once ideal de la fecha 15, Daniel Muñoz fue valorado por la Premier League y aparece con varias figuras del fútbol inglés , como Jamie Vardy, Cole Palmer, Yoane Wissa, Bryan Mbeumo, Nikola Milenković y Jarrod Bowen. El colombiano está una línea de tres, en un equipo netamente ofensivo.

Apenas al minuto cuatro, Daniel Muñoz aprovechó un gran pase largo para rematar. El oriundo de Amalfi (Antioquia) sorprendió abierto en el segundo palo y pudo rematar cruzado para abrir el marcador en el 2-2 final. Aprovechó a su rival jugado en el ataque y una pérdida de balón en el medio, le permitió desarrollar el potencial ofensivo. La Premier League lo agregó en el once ideal de la fecha.

