¡¡OTRO GOL COLOMBIANO ESTE SÁBADO!! Durán hizo TODO BIEN y marcó el primero de Aston Villa vs. Southampton. 📺 Mirá la #Premier por #DisneyPlus Premium

Llevaba 14 partidos sin ser titular. En esta temporada, no había estado desde el pitazo inicial y este era el momento óptimo para mostrar su gallardía en el frente de ataque. No demoró mucho para demostrar que está listo para afrontar esa responsabilidad en uno de los equipos revelación esta campaña en Inglaterra.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.