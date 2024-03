El anuncio de la renuncia de Jürgen Klopp cayó como un bombazo en Liverpool a finales del mes de enero. El club trabaja para conseguir a un reemplazo que esté al nivel de los objetivos del club y ahora ya habría una decisión de cara a la próxima temporada.

El pasado 26 de enero, Jürgen Klopp sorprendió a todos con el anuncio de su salida del banquillo de Liverpool. “Me encanta absolutamente todo de este club. Me encanta todo lo relacionado con la ciudad. Me encanta todo lo relacionado con nuestros seguidores. Me encanta el equipo. Me encanta el personal. Me encanta todo. Que aún así tomé esta decisión… Te demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que estoy… ¿Cómo puedo decir esto? Me estoy quedando sin energía“.

Esto en plena temporada, ha dejado al club con una dura tarea contrarreloj. Los Reds necesitan un nuevo entrenador tras nueve temporadas bajo las órdenes del DT alemán. Muchos nombres han sonado como posibles opciones para el plantel de Anfield y, finalmente, habría un elegido.

Xabi Alonso a Liverpool

El periodista Richard Keys ha asegurado que Liverpool se ha decidido por la contratación de Xabi Alonso como sustituto de Jürgen Klopp en el banquillo. El español podría tener su gran oportunidad de dirigir a un grande, luego de un gran trabajo en Alemania. El DT ya habría dado su visto bueno para asumir el reto en el banquillo de Anfield.

“Como siempre digo cuando comparto noticias como esta, estos grandes negocios siempre pueden salir mal. Hay muchas cosas que pueden salir mal cuando están en la banda azul, ya sea un jugador o un entrenador/entrenador involucrado, pero mi información es que Alonso se ha decidido por el Liverpool” dijo la fuente desde su blog oficial.

“Mis críticos dijeron ‘No. ¿Qué ha hecho? Es demasiado pronto’. ¿En realidad? Bueno, tres meses después, no es demasiado pronto para que el Liverpool consiga que acepte convertirse en su próximo entrenador” añadió el periodista sobre el caso.

Vale recordar que Xabi Alonso tiene a Bayer Leverkusen como puntero de la Bundesliga a 10 puntos de diferencia de Bayern Múnich. El equipo teutón también juega los cuartos de final de la Europa League, escenario que parecía irreal antes de que el español asumiera el mando.

Vuelve un ídolo

La contratación de Alonso genera gran ilusión en los hinchas de Liverpool por tratarse de un viejo ídolo del club. El volante pasó por Anfield entre 2004 y 2009, ganando 1 FA Cup, 1 Community Shield, 1 Champions League y una Supercopa de la UEFA.