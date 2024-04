Luis Díaz jugó en la posición de Mohamed Salah y recibió elogios de Jürgen Klopp, DT del Liverpool, tras la victoria vs. Fulham.

Era una victoria más que necesaria para volver a tener aire en la camiseta. Liverpool FC venía de quedar eliminado en los cuartos de final de la Europa League y con la victoria de Arsenal era necesario un nuevo triunfo en la Premier League para seguir en la pelea por el título. Luis Díaz iba a jugar en la posición de Mohamed Salah. ¿Cómo le fue? El entrenador Jürgen Klopp lo elogió.

Luego de la victoria contra Atalanta por un gol a cero del 18 de abril, al DT del Liverpool le preguntaron si estaba preocupado por el nivel de Salah después de que no le diera un pase a ‘Lucho’ Díaz y perdiera una posibilidad clara que hubiera sido clave para remontar la llave. El marcador global terminó por tres goles a uno a favor del equipo italiano y Klopp salió a respaldar al delantero egipcio.

“No estoy particularmente preocupado. Eso es lo que hacen los artilleros, eso es lo que les pasa a los artilleros, así es la cosa (…) No es que ‘Mo’ no haya perdido oportunidades antes en su vida, eso es parte del juego. El penalti fue súper convincente, un súper penalti, luego la siguiente oportunidad, obviamente fue desafortunada, pero no es la primera vez que falla una oportunidad así“, dijo Jürgen Klopp antes de tomar una decisión sorpresa con Salah.

La rotación fue inevitable. Para la fecha 34 de la Premier League contra Fulham, el entrenador de Liverpool decidió rotar la nómina y prefirió que Luis Díaz jugara por la banda derecha del ataque para que Mohamed Salah descansara empezando como suplente. El extremo colombiano tuvo una opción de anotar, pero no fue uno de sus mejores partidos.

‘Lucho’ Díaz jugó 74 minutos como extremo derecho en la victoria del Liverpool contra Fulham por tres goles a uno. Al minuto tres del partido tuvo una oportunidad de anotar con un cabezazo que pasó cerca al palo derecho del arco de Bernd Leno, no tuvo remates a puerta y de los nueve duelos que disputó, seis en el suelo y tres aéreos, ganó cinco. El colombiano iba a ser sustituido por Salah y, a pesar de que no recibió las mejores calificaciones, Jürgen Klopp lo elogió.

Los elogios del DT de Liverpool para Díaz por jugar en la posición de Salah

Mientras que BeSoccer y SofaScore le dieron a Díaz 6.4 y 6.7 puntos de calificación, respectivamente, el DT de Liverpool elogió al jugador colombiano por jugar en la posición de Mohamed Salah. “Lucho hizo un partido increíble por la banda derecha. En la primera mitad estuvo a punto de no parar. Todo eso ayudó”, afirmó Klopp en conferencia de prensa.

El próximo partido de Luis Díaz con Liverpool en la Premier League

Con cinco partidos por jugar, Liverpool llegará al próximo partido de la Premier League 2023-24 con 74 puntos. Tiene las mismas unidades que el líder Arsenal, pero pierde la posición por una diferencia de ocho goles. El otro equipo que está en la pelea es Manchester City y tiene 73 puntos con un partido menos que sus dos rivales al título. Es fundamental volver a ganar cuando Luis Díaz y compañía jueguen contra Everton el miércoles 24 de abril a las 2:00 P.M.