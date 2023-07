"No me quiere llevar": Cuadrado y su súplica a Cristiano Ronaldo

Su época en la Juventus ya quedó en el pasado. Juan Guillermo Cuadrado ahora mira hacia el horizonte luego de no llegar a un acuerdo con el Bianconero para jugar una temporada más en Italia. Luego de su salida, el panita rompió el silencio y por primera vez habló abiertamente de su futuro en el fútbol. Pronto espera tomar una decisión.

Tras varias semanas en la sombra, Juan Guillermo Cuadrado aceptó dialogar con el medio ‘AS Colombia’ y no regateó el tema de su futuro tras salir de la Juventus. Desde hace varios días, la versión más fuerte que hay sobre él tiene que ver con una oferta en Arabia Saudita que está casi que finiquitada. Sin embargo, el propio jugador aclaró este rumor.

Sin filtro, dejó claro que tiene varias ofertas, pero que no ha tomado ninguna decisión. Cuando le preguntaron por Arabia Saudita, se lo tomó con humor y bromeó con la presencia de Cristiano Ronaldo. Ambos fueron compañeros en la Juventus. Sin embargo, parece que la prioridad de Juan Guillermo Cuadrado es mantenerse en Europa, ya que su deseo es seguir compitiendo.

“En este momento todavía siento la pasión, me gusta competir. Por allá está el panita (Cristiano Ronaldo), pero no me quiere llevar. Estoy muy tranquilo. Ahora vamos a hablar de opciones con mi representante y ver qué es lo mejor”.

Ahora, sobre su futuro hay un tema inevitable y es un posible regreso al fútbol colombiano. Para nadie es un secreto que Juan Guillermo Cuadrado es hincha fiel del Deportivo Independiente Medellín. Él y su entorno siguen insistiendo en la posibilidad de que pueda finalizar su carrera vistiendo la camiseta del Poderoso. Sin embargo, ese retiro del fútbol profesional todavía luce lejano para el panita.