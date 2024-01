Jürgen Klopp sorprendió al mundo del fútbol la semana pasada luego de que anunciara su salida del Liverpool a final de temporada. El entrenador alemán acusó un excesivo agotamiento de lo que viene haciendo hace 9 años y quiere un nuevo aire para su carrera. Pero ahora la noticia es que no sería el único que saldría de los ‘reds’.

Virgil Van Dijk, defensa emblema de la era de Klopp en el Liverpool puso en vilo su continuidad en el equipo. “¿Qué si yo también me voy? Es una muy buena pregunta, pero no lo sé. El club tendrá un trabajo enorme que hacer, todo el mundo lo sabe. Habrá un entrenador que lo reemplace, su personal, la dirección, etc. Tengo curiosidad por saber en qué dirección se moverá”, dijo en neerlandés.

Y luego, agregó: “Evidentemente, será el fin de la era de Jürgen Klopp. Me alegro mucho de seguir siendo parte de ello. Por eso no me gusta hablar de eso. Todavía soy parte de ello, y ese es mi principal objetivo ahora y lo demás lo veremos al final de la temporada. Ojalá tengamos el éxito que todos soñamos y por el que luchamos todos los días. Para entonces probablemente habrá más aclaraciones sobre lo que el club quiere para el futuro y luego ya veremos”.

La situación contractual de Virgil Van Dijk con Liverpool

Actualmente, a Virgil Van Dijk le quedan solo 18 meses de contrato con el Liverpool inglés. El defensa multicampeón con los ‘reds’ deberá definir antes de que finalice la temporada si renueva su contrato, o no. Pero como él bien lo dijo todo dependerá de la dirección en que vaya la directiva con el reemplazo de Klopp.

Sumado a esto, si Van Dijk decide no renovar su contrato con el Liverpool, el club deberá venderlo en el mercado de pases del verano. De lo contrario, el neerlandés se podría ir libre, siendo uno de los defensas más codiciados en el mundo del fútbol y que cualquier equipo querría tener.