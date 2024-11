James Rodríguez no la pasa bien en el Rayo Vallecano. Este viernes volvió a ser suplente en un partido que perdieron 1-3 ante Las Palmas en condición de local. El entrenador decidió no ponerlo e ingresarlo cuando ya se podía hacer muy poco. El mismo viernes se conoció el Ultimátum del presidente del club a íñigo Pérez por no poner al capitán de la Selección Colombia.

Y es que no es la primera vez que pasa esto con el colombiano, ha sido una constante desde su llegada, incluso, solo ha sido titular en una ocasión. Para nadie es un secreto que en la actualidad es el mejor jugador de nuestro continente, pero no es tenido en cuenta.

El presidente del Rayo Vallecano, Raúl Martín Presa, fue claro con Íñigo Pérez por la ausencia del jugador del ‘10’, recordemos que él fue quien llevó a James como en su momento lo hizo con Radamel Falcao García.

Ultimátum del presidente de Rayo Vallecano a íñigo Pérez por no poner a James Rodríguez

Previo al compromiso, cuando se conoció que James Rodríguez no sería titular, el presidente envió una indirecta para el técnico: “A los que nos gusta el fútbol, esperamos y deseamos ver a James Rodríguez de titular”.

“Ver a un jugador como James es por lo que muchos espectadores se acercan a un estadio y pagan una entrada. Es decir, son jugadores únicos”, agregó Presa que también está contento con el nivel de algunos jugadores.

Cerró diciendo que: “James ha tenido muy buenos partidos y estamos muy contentos de tenerlo. Su rol lo irá marcando la temporada y el rival al que nos enfrentemos. Un equipo como el Rayo debe estar adaptado a cualquier situación”.