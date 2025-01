Importante patrocinador del Junior de Barranquilla ilusiona con el fichaje de James Rodríguez

Asimismo, parece que James Rodríguez estaría trabajando en España para rescindir el contrato con Rayo Vallecano y aprovechar la ventaja que la FIFA da cuando un jugador está a seis meses de finalizar el vínculo con el equipo actual. El jugador no suma minutos en LaLiga y ni siquiera es tenido en cuenta por el técnico Íñigo Pérez en convocatorias de la Copa del Rey.

No es un secreto que Christian Daes es el más involucrado en la difícil operación por James Rodríguez. Aunque se ve un sueño muy lejano en el equipo, este importante patrocinador del club barranquillero aguarda posibilidades y sigue ilusionando a la hinchada del ‘Tiburón’.

