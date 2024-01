La confirmación de la salida de Jürgen Klopp ha caído como baldazo de agua fría en Liverpool. Luis Díaz se quedará sin el entrenador que lo llevó a la élite del fútbol europeo y desde ahora empiezan a sonar los nombres de posibles sustitutos del alemán en el banquillo de Anfield.

La Premier League ha quedado helada con el anuncio de Jürgen Klopp. El DT ha decidido finalizar su vínculo con Liverpool y se despedirá de Anfield al finalizar la temporada en curso. El teutón llegó en 2015 y volvió a poner a los Reds en la élite del fútbol europeo tras años de decadencia.

“Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador del Liverpool al final de la temporada, tras informar a la propiedad del club de su deseo de abandonar su puesto en verano” dice el comunicado publicado por el club este viernes 26 de enero, tomando a todos por sorpresa.

El entrenador, en la conferencia de prensa posterior al comunicado oficial, recalcó que su decisión se basó en el agotamiento que supone estar al mando del equipo. “Estaba 100 por ciento convencido de que iría hasta 2026. Calculé mal mi nivel de energía y tenemos que cambiar” dijo ante los medios.

¿Quién será el nuevo DT de Liverpool?

A falta de seis meses para el cierre del ciclo de Jürgen Klopp y a solo horas del anuncio, surge la duda sobre quién tomará el mando de los Reds tras la partida del alemán. Desde el club aseguran que aún no tienen nada planificado de cara a la próxima temporada, por lo que no hay un nombre sobre la mesa.

El CEO del club, Billy Hogan no quiso adelantarse a revelar aspectos del futuro del club. “No me gustaría establecer expectativas porque este es un proceso por el que debemos pasar. No puedo comprometerme con un cronograma, esto sucederá en segundo plano y haremos todo lo posible para tomar la decisión correcta para el club de fútbol. Pero al mismo tiempo no será una distracción”.

Sin embargo, el diario The Sun ha puesto un total de cinco candidatos a tomar el puesto de Jürgen Klopp para la próxima temporada. Se trata de varios nombres de alto nivel que hacen ilusionar a los hinchas de los Reds ante la dura noticia de la despedida del estratega alemán.

Posibles sustitutos de Klopp

Xabi Alonso

El medio inglés resalta que el principal candidato a tomar el puesto de Klopp en el banquillo de Liverpool es Xabi Alonso. El exjugador de los Reds está teniendo un gran presente como entrenador de Bayer Leverkusen. Si bien el español tiene contrato hasta 2026, habría una cláusula en su contrato que le permitiría marcharse a Merseyside al finalizar la temporada.

Roberto De Zerbi

El técnico italiano, Roberto De Zerbi ha sido una de las grandes revelaciones de la Premier League. El DT llegó a Brighton tras la salida de Graham Potter y su impacto ha sido realmente impresionante. Las ‘Gaviotas’ harán lo posible para retener al entrenador, que tiene contrato hasta 2026, pero poco podrán hacer si un club como Liverpool viene a por él.

José Mourinho

Una de las opciones más viables para Liverpool es José Mourinho. El portugués ha sido despedido de AS Roma y se encuentra libre de contrato. El entrenador tiene una amplia experiencia en la Premier League, habiendo tenido paso por Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Unai Emery

Aston Villa logró romper con su tendencia negativa tras la llegada del entrenador español, Unai Emery. El estilo de juego del técnico encajaría perfectamente en Liverpool, pero el equipo de Birmingham intentará retener a su DT a toda costa, siendo una opción complicada para los Reds.

Steven Gerrard

La última opción de la lista es otro viejo conocido de la casa. Se trata de Steven Gerrard, una de las máximas leyendas del club. El exjugador apunta a volver a Anfield como entrenador, pero su contrato recién firmado en Arabia Saudita y su paso fallido por Aston Villa hacen que esta posibilidad sea lejana.

