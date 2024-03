Luis Díaz para por un gran presente con el Liverpool, siendo uno de los jugadores más importantes para el equipo en los últimos partidos, nivel por el que ha recibido elogios en todo el mundo y que ilusionan a los hinchas de la Selección Colombia con que comande al equipo de cara a lo que será el deseo de salir campeones de la Copa América.

El atacante guajiro, también ha despertado el interés de otros clubes que buscarían ficharlo en el próximo mercado de transferencias a mitad del año 2024, uno de esos equipos que ha expresado su deseo de llevarle a ‘Lucho’, es el Barcelona de España, el cual buscaría tener una mejor plantilla para contrarrestar el poderío del Real Madrid.

La comparación de Luis Díaz y Vinícius Júnior

Precisamente sobre una de las figuras del Real Madrid, fue que en el programa ‘Saque Largo’ del canal Win Sports, hicieron una comparación de ‘Lucho’ con Vinícius, allí Eduardo Luis fue contundente y aseguró que el brasileño no era más que el colombiano, además, indicó que el jugador del Liverpool está en el top 10 de los mejores del mundo.

“Hoy Son (Heung Min) no es más que Luis Díaz, puede tener más carrera, pero hoy no es más. Luis Díaz es Top 10 del mundo, sin duda alguna”, dijo Eduardo, palabras con las que no están de acuerdo sus compañeros de programa, los cuales aseguraron que tal vez esté en el top 20, pero en el 10 todavía no lo está.

“Para mí, Vinícius no es más que ‘Lucho’. Uno juega en el Real Madrid y el otro en el Liverpool… Para mí es mejor ‘Lucho’. Uno juega de contrataque y el otro juega a destruir, que es ‘Lucho’”, concluyó el narrador, que también destacó que Díaz también aporta con goles, aunque le recriminan que no marque en los partidos importantes.

Los datos de ‘Lucho’ en la actual temporada

El futbolista con pasado en el Junior de Barranquilla, se ganó el privilegio de ser uno de los hombres de confianza del entrenador Jürgen Klopp, es por esto que es un habitual titular, estando en 38 partidos en la temporada, 30 de ellos desde el inicio, en donde ha anotado 11 goles y metió 3 asistencias, números muy importantes y que dejan ver la importancia del colombiano en los Reds.