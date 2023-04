Los alcaldes Jorge Iván Ospina y Daniel Quintero, de Cali y Medellín, respectivamente, exponen radicales posturas y van en contra ante la propuesta de Dimayor para erradicar la violencia en los estadios. La entidad que regula el fútbol colombiano tiene la idea de que vuelvan las vallas a los estadios.

Vale resaltar que Dimayor tuvo una reunión extraordinaria con los 36 clubes del fútbol colombiano con el fin de buscar alternativas para alejar la violencia, los desmanes y los disturbios de los escenarios futbolísticos. En las conclusiones, la propuesta de las vallas está más que resaltada en el segundo punto.

Propuesta que Millonarios, a través de su presidente, Enrique Camacho, llevó a la reunión. Tras los anuncios de la Dimayor, inmediatamente los mandatarios locales de Medellín y Cali se opusieron y todo lo dejaron muy claro: no quieren vallas en los estadios Atanasio Girardot y Pascual Guerrero.

"Poner vallas en el estadio es incrementar el riesgo de estampida. Medellín no acogerá la mala recomendación de la Dimayor. Si por seguridad el partido no se puede jugar, simplemente no se juega", dice el alcalde Daniel Quintero en Twitter.

"No estoy de acuerdo con enjaular a la gente en los estadios, yo no lo voy a hacer en el estadio Pascual Guerrero, no podemos dar ese mensaje de fracaso ante los violentos", dijo el alcalde Jorge Iván Ospina en diálogo con El Alargue de Caracol Radio.