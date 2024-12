Una gran controversia dejó la final ida de la Liga Colombiana II-2024 entre Deportes Tolima y Atlético Nacional, esto debido a lo acontecido entre el delantero Alfredo Morelos y el entrenador David González, en donde los dos entraron en una fuerte discusión, después de que el técnico del ‘Pijao’ provocara al atacante.

Publicidad

Publicidad

Horas después de la polémica, se supo que González le dijo “borracho” a Morelos, palabras que no le gustaron al delantero de Nacional, pero que en las redes sociales se han dividido las opiniones sobre el actuar del técnico del ‘Pijao’, ya que muchos aseguran que no fue algo grave y que son situaciones que se dan en medio de un partido, más cuando es una final.

Sobre el tema, el exjugador de la Selección Colombia y actual panelista de ESPN, Carlos Valdés, aseguró que, aunque no defiende el actuar de David González, el técnico del Tolima no dijo ninguna mentira sobre Morelos, ya que si el futbolista de Nacional no quieren que le digan ‘borracho’, pues no debe tener esos comportamientos.

“David actúa mal, porque no debe ser la persona que le corresponda decir eso… lo de David está mal, pero no están grave porque también es una realidad, si a usted no quieren que le diga borracho, pues hermano sea responsable, no se ponga a tomar trago… y salir de irresponsable y montarse en un carro y por cosas de la vida no terminar en un peor desenlace para otra persona u otra familia, eso es gravísimo”, dijo Carlos inicialmente.

Publicidad

Publicidad

David González, tácnico del Deportes Tolima en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Joan Orjuela.

Quien después agregó: “No siento que David esté diciendo una cosa ajena a la realidad, no sé en qué va ese proceso, pero esa es una de las situaciones que como sociedad tenemos que corregir, porque aquí parece que si usted es un personaje y tiene dinero, como que tiene derecho y licencia para pasar por encima de los derechos de las otras personas, y no es así, el día que entendamos eso, seremos un mejor país”.

Las disculpas de David González

Cabe recordar que, tras su actuar, el técnico del Deportes Tolima, David González, le ofreció disculpas a Alfredo Morelos: “Sobre el final del partido estaban las emociones demasiado a tope, me vi incluido en un alegato y perdí un poco mi temperamento y cabeza. Es algo que desde que soy entrenador no me había pasado, fue momento como que volví a ser el jugador que era, y la verdad que me siento apenado. No lo debí haber hecho, pero no tuve control en ese momento. Simplemente afloró, pero ya está”, dijo inicialmente el DT.

Publicidad

Publicidad

ver también Se conoció lo que David González le habría dicho a Alfredo Morelos

Que después agregó: “En el mismo momento, cinco o diez segundos después de que pasó, manifesté las disculpas, manifesté que me había equivocado. Sé que muchas veces eso no basta, pero es lo único que podía hacer”.