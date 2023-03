Hernán Darío 'Bolillo' Gómez, técnico de Junior de Barranquilla, se pronunció sobre el fichaje de Gio Moreno, un nombre que ha tomado fuerza en los últimos días en el entorno del club barranquillero y que actualmente es agente libre tras finalizar su vínculo con Atlético Nacional en julio de 2022.

Desde ese momento, no tiene club, pero los rumores sobre su futuro no se han hecho esperar. Primeramente, se había comentado que se iba a retirar del fútbol profesional y se le ha visto en algunos partidos aficionados en Medellín, además que el mismo Gio Moreno indicó que no pensaría jugar en otro club del FPC que no sea Atlético Nacional.

Tras salir de Atlético Nacional, sonó para Junior de Barranquilla, para hacer dupla con Carlos Bacca, y luego fue Independiente Medellín con el que se le relacionó, pero sin ningún tipo de acuerdo. Lo que se sabe es que estuvo por China solucionando algunos temas personales.

Nuevamente, vuelve a estar en el radar de Junior de Barranquilla, así como en el Once Caldas y Deportivo Pereira. Precisamente, del tema y sobre los rumores de Gio Moreno, 'Bolillo' Gómez se ha pronunciado y prácticamente omitió esta posibilidad para el club 'Tiburón'.