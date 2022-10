Este domingo se jugará la fecha 20 de la Liga Colombiana, una jornada que se disputará a la misma hora, ya que se definen los ocho clasificados a los cuadrangulares finales. 11 equipos buscarán un cupo de los seis que hay disponibles, por ahora solo Águilas Doradas y Medellín son los únicos clasificados.

Para nadie es un secreto que a lo largo de la historia el arbitraje colombiano ha dado de qué hablar y no precisamente por sus buenas actuaciones, pero en los últimos partidos regresaron los escándalos en varios partidos que definían algo. Para esta fecha se espera un trabajo serio, riguroso y transparente.

En Bolavip repasamos las designaciones arbitrales impuestas por la Dimayor para los partidos del domingo, los cuales son los que definen a los clasificados y las cabezas de serie de los que ya aseguraron su paso a cuadrangulares. Además, repasamos los números de los jueces centrales.

Cortuluá vs. Águilas Doradas

CENTRAL MAURICIO MERCADO – SUCRE

Asistente Nro. 1: CRISTIAN AGUIRRE – CALDAS

Asistente Nro. 2: HEIBERT CALVO – BOGOTÁ

Cuarto Arbitro: FERNANDO CASTELLANOS – VALLE

VAR: RICARDO GARCÍA – SANTANDER

AVAR: HERMINZUL CALDERON – BOGOTÁ

Observador VAR: HÉCTOR PARRA – FEDERACIÓN

Mauricio Mercado ha dirigido apenas cuatro partidos este semestre, sancionó 108 faltas, tres penales, 17 cartulinas amarillas y ninguna roja.

Deportivo Pasto vs. Independiente Medellín

CENTRAL CARLOS ORTEGA – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: DIEGO FLECHAS – BOYACÁ

Asistente Nro. 2: FABIAN OROZCO – ARAUCA

Cuarto Árbitro: JONATHAN ORTIZ – NARIÑO

VAR: NICOLÁS RODRÍGUEZ – BOGOTÁ

AVAR: SEBASTIÁN VELA – BOGOTÁ

Carlos Orteha lleva nueve compromisos dirigidos, 215 faltas, tres penales, 33 amarillas y cinco rojas.

Jaguares FC vs. Junior FC

CENTRAL CARLOS BETANCUR – VALLE

Asistente Nro. 1: DAVID FUENTES – CESAR

Asistente Nro. 2: JAIR POZOS – NARIÑO

Cuarto Árbitro: ÉDER VERGARA – CÓRDOBA

VAR: LEONARD MOSQUERA – ANTIOQUIA

AVAR: WILMAR NAVARRO – SANTANDER

Observador VAR: ALBERTO SANDÓN – FEDERACIÓN

Carlos Betancur lleva seis partidos dirigidos, 92 faltas sacncioneadas, dos penales, 32 tarjetas amarillas y ninguna roja.

Unión Magdalena vs. América de Cali

CENTRAL JHON OSPINA – QUINDÍO

Asistente Nro. 1: RICHARD ORTIZ – QUINDÍO

Asistente Nro. 2: JAVIER ZEMANATE – HUILA

Cuarto Árbitro: YAIR PADILLA – MAGDALENA

VAR: HÉIDER CASTRO – BOGOTÁ

AVAR: JOSE ORTIZ – NORTE

Observador VAR: MARTHA L. TORO – FEDERACIÓN

Jhon Ospina registra 11 partidos, 266 faltas sancionadas y cuatro penales, 42 tarjetas amarillas y siete rojas, es el árbitro con más partidos en el semestre.

Atlético Nacional vs. La Equidad

CENTRAL LUIS MATOREL – BOLÍVAR

Asistente Nro. 1: DIONISIO RUIZ – CÓRDOBA

Asistente Nro. 2: CRISTIAN DE LA CRUZ – NARIÑO

Cuarto Árbitro MIGUEL ROLDÁN – ANTIOQUIA

VAR: KÉINER JIMÉNEZ – CESAR

AVAR: HÉCTOR RIVERA – NARIÑO

Observador VAR: JOVANI ZAPATA – FEDERACIÓN

Luis Matorel tiene ocho partidos, 181 faltas sancionadas, ningún penal, 32 tarjetas amarillas y tres rojas.

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pereira

CENTRAL JOHN HINESTROZA – CHOCÓ

Asistente Nro. 1: MARIO TARACHE – CASANARE

Asistente Nro. 2: JORGE NARVÁEZ – CESAR

Cuarto Árbitro: JORGE DUARTE – SANTANDER

VAR: JOHN PERDOMO – HUILA

AVAR: JOHAN CASTRO – BOGOTÁ

Observador VAR: LUZMILA GONZÁLEZ – FEDERACIÓN

John Hinestroza tiene siete partidos este semestre, sancionó 148 faltas, dos penales. 31 tarjetas amarillas y ninguna roja.

Independiente Santa Fe vs. Once Caldas

CENTRAL DIEGO ESCALANTE – ANTIOQUIA

Asistente Nro. 1: ALEXÁNDER GUZMÁN – NORTE

Asistente Nro. 2: ROBERTO PADILLA – ATLÁNTICO

Cuarto Árbitro: JUAN C. VACA – BOGOTÁ

VAR: JORGE GUZMÁN – NORTE

AVAR: LUIS PICÓN – ANTIOQUIA

Observador VAR: HENRY SICACHA – FEDERACIÓN

Diego Escalante ha dirigido en diez oportunidades, pitó 197 faltas, cuatro penales, 33 tarjetas amarillas y dos rojas.

Alianza Petrolera vs. Millonarios FC

CENTRAL BISMARKS SANTIAGO – ATLÁNTICO

Asistente Nro. 1: VICTOR WILCHES – BOYACÁ

Asistente Nro. 2: YINFAR BULLA – META

Cuarto Árbitro: EDILSON ARIZA – SANTANDER

VAR: FERNANDO ACUÑA – BOYACÁ

AVAR: ELKIN ECHAVARRIA – ANTIOQUIA

El árbitro que dirigirá en Barrancabermeja ha dirigido nueve veces, pitó 189 faltas, cuatro penales, 39 tarjetas amarillas y dos rojas.