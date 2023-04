El entrenador habló sin filtros y dio unas palabras que no cayeron bien en algunos sectores del conjunto ‘tiburón’.

Junior de Barranquilla la pasa mal en la Liga Colombiana, su mal juego se ha evidenciado en los resultados que hoy lo tienen en el fondo de la tabla de posiciones con apenas ocho puntos, los mismos que el colero, Deportivo Cali. Tiene que sumar más de 20 puntos para poder soñar con el grupo de los 8 y, por ahora, el efecto ‘Bolillo’ Gómez no ha funcionado.

El estratega, desde su llegada, ha realizado varios cambios en la nómina, aunque hasta el momento no ha funcionado. Para muchos, el conjunto ‘tiburón’ tiene la mejor nómina del país y, aunque aparece entre las tres más costosas del Fútbol Colombiano, el entrenador piensa lo contrario y dio polémicas declaraciones.

En charla con el Vbar de Caracol, aseguró que no son la mejor nómina del país: “hicimos análisis de línea por línea y le dije a los muchachos, no somos la mejor nómina del país, pero tampoco somos la más mala. Tenemos para entrar a los ocho, pero no es como el peso que le quieren poner. Llegó Juanfer y es extraordinario, hay que complementar varias líneas para ser más fuertes. Yo quiero ser campeón, pero hay que ser conscientes de la situación del club”.

Sobre la posibilidad de ingresar a los 8 indicó que no es fácil, pero que mantienen la ilusión: “está más difícil que para nosotros, estos torneos cortos si uno suma tres juegos, puede irse afirmando. No perdemos la ilusión. Toda esta semana estamos concentrados y la otra tendremos algo de trabajo similar. Nosotros no dejaremos de luchar, la tendremos más difícil que todos, porque recibí un equipo en problemas, desde hace más de un año.”