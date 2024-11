El mejor jugador de la historia, según Pelé: “El único que ha hecho más de 1.200 goles”

En el olimpo del fútbol muy pocos jugadores tienen el consenso para ocupar un lugar privilegiado. Uno de ellos es Edson Arantes do Nascimento, Pelé, quien a la hora de elegir al mejor jugador de la historia tuvo un cambio de parecer.

Todo empezó con una visita a Madrid el 17 de septiembre de 2009. El primer argumento que utilizó Pelé para hacer la primera elección fue lo completo que podía ser un jugador en la cancha. Con esta premisa, la leyenda brasileña descartó a Diego Maradona.

“La gente discute si Pelé o Maradona. (Alfredo) Di Stéfano es para mí el mejor, era mucho más completo. Maradona es un gran jugador, pero no pateaba bien con la derecha y no hacía gol de cabeza. El único gol de cabeza importante que marcó fue con la mano (vs. Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de 1986)”, dijo el exjugador brasileño en 2009 durante un evento organizado por el Banco Santander. Luego, cambiaría de parecer.

Tan solo pasaron unos meses para que Pelé considerara que lo más importante a la hora elegir al mejor jugador en la historia del fútbol no solo fuera lo completo que podía ser un futbolista. Los títulos y goles pasaron a ser fundamentales en su nueva elección.

El mejor jugador de la historia, según Pelé

Pelé ganó tres veces el Mundial con Brasil. (Foto: Getty Images)

“Tenía mucho respeto por Alfredo Di Stéfano cuando empecé. Pelé ganó el primer trofeo con la selección de Brasil a los 16 años, con 17 años jugó el primer Mundial, Pelé es el único jugador de todos los tiempos en ganar tres mundiales jugando cuatro, Pelé es el único que ha hecho más de 1.200 goles. Esos son los hechos. Voy a aceptar que Pelé ha sido el mejor del mundo“, le respondió el mismo Edson Arantes do Nascimento al canal Citytv, de Colombia, durante una entrevista el 17 de enero de 2010.

La polémica sobre los goles que anotó Pelé en el fútbol

A pesar de que Pelé sostuvo que anotó más de 1.200 goles, la FIFA le reconoce 757 anotaciones en 820 partidos oficiales. ¿El motivo? No le están contando los goles que hizo en encuentros amistosos. “Pelé marcó 1.091 goles para Santos y 1.282 en toda su carrera. De estos, 448 fueron marcados en lo que se considerarían amistosos y torneos amistosos internacionales. Más de la mitad de estos fueron más importantes para Santos, sus rivales y el mundo del fútbol que muchos de los goles que convirtió en ‘partidos oficiales'”, le dijo Odir Cunha, historiador del equipo Santos, a ESPN en diciembre de 2023.