Julio Comesaña es sin duda uno de los técnicos con más historia en el Junior de Barranquilla. Tras la salida de Arturo Reyes y antes de que nombraran al ‘Bolillo’ Gómez como el nuevo técnico del cuadro ‘tiburón, su nombre era el que más sonaba, pues no era descabellado que volviera a tomar las riendas del equipo barranquillero, al final no se dio.

El uruguayo nacionalizado colombiano habló con el Vbar Caracol y sorprendió a todos con sus declaraciones en contra del club: "¿Qué es el Junior?, ¿Acaso el Junior ganó 50 campeonatos, tres Copas Libertadores?, ¿Qué es el Junior?, el Junior es un equipo al cual su gente, todos, lo queremos y le tenemos un amor tremendo, es vital para la gente en Barranquilla, pero en su andar, en su historia, tampoco es un equipo donde digas ‘mira que vas a un equipo que ganó todo'... la gente se asusta".

Comesaña se refirió a la forma de trabajar de los directivos criticando el manejo que le han dado a los entrenadores:

También habló de la carencia de un proyecto en Junior: "Cuando uno camina hacia un objetivo definido y claro, si uno se pierde vuelve y lo retoma. Que estén pasando cosas así, y no es momento de generar una polémica, es para que entienda la gente que Junior tiene que tener un manejo estable”.

Sobre el ‘Bolillo’ no dejó escapar la oportunidad para aconsejarlo: "Tiene que haber autoridad y disciplina. La gente que llega al club claro por qué se le trae y para qué, y el club tiene que brindar el apoyo. Los jugadores, el entrenador, todos tienen que rendir de la mejor manera”.

Y finalizó refiriéndose a su polémica salida "Todo es enrarecido, misterioso. Si a mí me sacan como me sacaron, listo no hay problema, yo ni pregunto por qué, yo tengo un contrato, me respetan la parte que es, yo nunca cobro lo que no trabajo, y listo, seguimos siendo amigos, les sigo deseando lo mejor. Otra cosa es que no me guste alguna actitud, algún comportamiento".