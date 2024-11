Un video demuestra que tribunas de Santa Fe celebraron el gol de Millonarios

Con este 1-0, Millonarios suma los mismos seis puntos de Atlético Nacional, pero no alcanza a ser primero por la diferencia de gol. Por su parte, Santa Fe sumó su segunda derrota en el grupo y está muy complicado para clasificar a la final. Está obligado a ganar ante Deportivo Pasto en la tercera jornada para no quedar eliminado.

Vale resaltar que Santa Fe aprovechó la oportunidad y ubicó en las tribunas norte de El Campín a niños que invitó de diferentes escuelas de fútbol de Bogotá. Ellos fueron los que hicieron ruido, apenas anotó Leonardo Castro. Los pequeños festejaron ese remate y no solo eso, sino que corearon el nombre de Radamel Falcao García, Álvaro Montero y Millonarios en reiteradas ocasiones.

Con el estadio vestido de rojo, inesperadamente, hubo tribunas que sí festejaron este gol de Leonardo Castro. Cabe recordar que no se podía permitir la entrada a hinchada visitante. Sin embargo, en tribunas de la zona norte, se dejaron ver algunos pequeños hinchas de Millonarios, que fueron los que celebraron la anotación de Leo.

Al minuto 11 cayó el gol que le permitió a Millonarios tomar ventaja en el partido, tras una jugada increíble, donde el portero Álvaro Montero hizo un saque largo hacia al delantero Leonardo Castro, quien aprovechó que la defensa de Santa Fe no estuvo atenta y metió un potente remate de primera con el que venció al arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Así fue el 1-0 del equipo azul.

Las necesidades eran latentes. Por un lado, Santa Fe necesitaba recuperarse luego de sufrir una dura derrota en el debut en el Atanasio Girardot. Por su parte, más allá de que Millonarios ganó en la primera jornada, era clave vencer a su rival de patio para no perderle pisada a Atlético Nacional, que es el líder del grupo y con +6 en la diferencia de gol. El equipo azul, con el 1-0 en El Campín, logró igualar en puntaje al primero, toma un segundo aire y ahora aguarda por el partidazo de la tercera jornada.

Santa Fe recibió a Millonarios en partido válido por la segunda fecha del cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024, compromiso que dejó muchas caras largas en el ‘León’ y se pintó de azul gracias a un gol de Leonardo Castro. El Campín vestido de rojo no fue suficiente y el club dirigido por el técnico Pablo Peirano no tuvo buena presentación y se va con una nueva derrota y panorama poco alentador en el grupo.

