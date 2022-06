El delantero colombiano Dayro Moreno estuvo muy cerca de firmar con Deportivo Cali, pero a última hora la negociación se fue al piso, este jugador termina como el máximo goleador de la Liga Colombiana I-2022 con 13 goles, demuestra que el poderío goleador sigue más intacto que nunca.

Tras su paso por el fútbol boliviano y argentino, Dayro Moreno llegó al Atlético Bucaramanga y se convirtió rápidamente en el referente goleador, ahora se ratifica como uno de los más letales del fútbol colombiano y Deportivo Cali lo estuvo buscando, le presentó una oferta, pero el propio futbolista desestimó y no aceptó.

"Con Dayro Moreno hay contrato al 30 de noviembre, está en las mismas condiciones. El día viernes (24 de junio), hablé con él y se estará presentando el día martes para iniciar la pretemporada y el segundo torneo", comentó Jaime Elías Quintero, presidente del Bucaramanga, en Caracol Radio.

"Su empresario me llamó, hubo una oferta, no fue aceptada por el Atlético Bucaramanga y creería que Cali, directamente con su representante, manifestaron su no deseo de tener al jugador y nosotros no íbamos a ceder en las pretensiones que están especuladas en el contrato", añadió el presidente de Bucaramanga.