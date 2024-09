Dayro Moreno no pierde la sana costumbre de marcar goles y se acerca al máximo récord que un goleador colombiano quisiera tener.

⚽🔥⚪ ¡Enorme victoria de Once Caldas que es más líder que nunca! Los ‘Albos’ ganaron 1-0 con gol de Dayro Moreno y llegaron a los 26 puntos de #LALIGAxWIN

Con esta nueva anotación, Dayro Moreno llegó a cuatro goles en este semestre y quiere ir por un nuevo Botín de Oro en el FPC. El goleador es fundamental en el Once Caldas y será clave su presencia no solo por el título, sino para clasificar a un torneo internacional en el 2025.

Once Caldas suma 26 puntos en 11 partidos jugados, tiene el calendario completo y el camerino tiene el ánimo por todo lo alto. La dupla Hernán Darío Herrera – Dayro Moreno funciona en este ‘Todos contra Todos’ y el club de Manizales se perfila como gran candidato al título.

Otra vez Dayro Moreno. El tolimense no pierde la sana costumbre de marcar goles y se acerca al máximo récord que un goleador colombiano desea tener. Por la fecha 11 de la Liga Colombiana II-2023, hizo acto de presencia en el marcador tras anotar el 1-0 definitivo para el triunfo del Once Caldas, que se acerca a la clasificación a cuadrangulares semifinales.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.