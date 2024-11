Quedaron definidos los ocho equipos clasificados que irán por el título de la Liga Colombiana II-2024, pero también se sortearon cada uno de los grupos, en donde se darán partidos muy llamativos y no hay un claro favorito en las dos zonas, por lo que se espera que la disputa por pasar a la final será muy apretada.

En el sorteo que realizó la Dimayor, quedó sentenciado que el grupo A estará conformado con Independiente Santa Fe, Millonarios, Atlético Nacional y Deportivo Pasto. Por su parte, en la zona B, América de Cali, Deportes Tolima, Junior de Barranquilla y Once Caldas, tratarán de llegar a la final por el otro lado.

Así se jugará la primera fecha en el grupo A

Independiente Santa Fe, que tiene el punto invisible en el grupo A, iniciará su camino en búsqueda de la final, visitando en el estadio Atanasio Girardot a Atlético Nacional, en lo que es el duelo más llamativo de la jornada por esta zona.

Por su parte, Millonarios iniciará su camino de la mano de su entrenador Alberto Gamero, recibiendo en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá al Deportivo Pasto, equipo que en teoría parte como el más débil del grupo, debido a que es el que tiene menos nómina.

Primera fecha del grupo A:

Santa Fe vs. Nacional Millonarios vs. Pasto.

Deportivo Pasto y Millonariosen la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Leonardo Castro.

Primera fecha en el grupo B

En la segunda zona, América de Cali, que es el que tiene el punto invisible, empezará su camino en búsqueda de llegar a la final ante Junior en condición de visitante en el estadio Metropolitano de Barranquilla. El otro compromiso será el de Once Calas vs. Deportes Tolima en el Palogrande de Manizales.

Primera fecha del grupo B:

América de Cali vs. Junior

Once Caldas vs. Deportes Tolima.

Cabe recordar que la primera fecha de los cuadrangulares se disputará entre el miércoles 20 y jueves 21 de noviembre, con programación aún por definir por parte de la Dimayor .