El cuadro ‘tiburón’ cayó contra el Once Caldas y complicó su clasificación a los cuadrangulares.

El Junior de Barranquilla cayó en la Liga Colombiana ante el Once Caldas en condición de visitante. Si bien, el equipo dirigido por el ‘Bolillo’ Gómez venía consiguiendo los resultados y mejorando en su juego, prácticamente no tenía margen de error tras el mal inicio que tuvo en el campeonato.

La derrota en el estadio Palogrande de Manizales despertó el enojo de los hinchas del equipo, que vieron cómo complicaron su clasificación, pues ahora tendrá que salir a ganar los dos partidos que le quedan ante el Deportivo Pereira en casa y el Atlético Huila en condición de visitante.

Antes de saber qué pasará con el cuadro barranquillero, los aficionados ya empezaron a buscar culpables, uno de ellos es Juan Fernando Quintero, quien lleva varias fechas siendo baja por lesión: “Uno de los responsables de que estemos prácticamente eliminados, y el que lo defienda es un burro hpta. Jugó como 5 partidos y más nunca volvió a jugar, nos robo de lo lindo este mercenario.”, escribió un seguidor en redes sociales.

Junior ha generado diferente tipo de comentarios por la nómina que armó, pues ya es costumbre que invierta una suma importante de dinero, pero estas inversiones no van acordes a los resultados, pues ya van varias temporadas en donde no son protagonistas. Además, los refuerzos de nombre no han podido marcar diferencia.