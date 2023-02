Ser futbolista profesional es el sueño de gran parte de los aficionados al fútbol, es por esto que miles de niños entrenan y se presentan a los diferentes clubes del mundo, con la intención de poder cumplir el objetivo de llegar a vivir jugando el deporte más famoso del mundo.

Uno de los que quiso ser futbolista, fue el influenciador Diego Neira, el cual contó en una entrevista para el Canal RCN en el programa ‘Buen Día Colombia’, lo que vivió cuando llegó a las divisiones menores de un equipo capitalino.

Neira contó que cuando estuvo en Tigres, club de la segunda división del fútbol colombiano, vio cómo jugadores que no tenían mucho talento, sorpresivamente llegaban al primer equipo, sin dar el paso por las categorías menores, como lo hacía él y sus otros compañeros.

"Empecé a notar gente sin talento o que no hacía el proceso y que no estaban en los procesos sub-15, sub-17 o sub-20, sino que llegaba a la categoría profesional. De una, eso era que llegaban y simplemente ya jugaban. Llegaban con empresarios, con managers y eso a uno lo baja bastante de nota", dijo inicialmente Diego.

Y después agregó: "Yo les decía que no era ético, que no quería y que aun teniendo las capacidades económicas para hacerlo, no era la manera en que lo quería. Todo el que ha jugado fútbol o tendrá a algún familiar o algo, sabe cómo es la experiencia".

Aquí el video con la confesión de Diego Neira: