No la pasa para nada bien el Deportivo Cali en el comienzo de temporada 2023. El club caleño empezará la campaña con el único objetivo de alejarse del descenso y asimismo, pelear por los títulos de Liga. Las directivas del equipo azucarero se la jugaron por Jorge Luis Pinto, la cara más relevante.

Junto al técnico Jorge Luis Pinto, uno de los más reconocidos del fútbol colombiano, Deportivo Cali se decidió por el volante ofensivo Daniel Mantilla, quien promete magia y mucha calidad para guiar hacia los resultados que permitan cumplir con los objetivos del 2023. El portero uruguayo Kevin Dawson es otro de los fichajes top en este club.

Tras el anuncio de los fichajes, Deportivo Cali jugó dos partidos amistosos, donde tuvo resultados negativos, primero enfrentó a El Nacional de Quinto y cayó 3-0, luego volvió a perder ante Puerto Cabello de Venezuela, en dos compromisos que se disputaron en la sede deportiva (1-0 y 4-1, respectivamente).

En medio de los entrenamientos y los partidos amistosos también revelaron un 'agarrón' entre el técnico Jorge Luis Pinto y el volante ofensivo Jhon Vásquez, quien regresó al club tras el préstamo por el Ceará de Brasil. El periodista Nel Sandino, en el 'Corrillo de Mao', dio detalles de lo que pasó entre el jugador y el entrenador.

Dicho periodista dijo que la situación estuvo tensa y que el jugador salió bastante enfadado diciéndole a Jorge Luis Pinto que no contara más con él. Lo calificó "como feo y fuerte". En rueda de prensa, el técnico de Deportivo Cali dio algunas palabras ante lo acontecido.

"Yo después de dirigir tantos años y después de dirigir tantos partidos, no me voy a poner a pelear y a discutir. No, yo ya no estoy pa' eso", dijo Jorge Luis Pinto.