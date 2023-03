Dos barras bravas del fútbol colombiano se lanzan duras amenazas y advertencias y ponen a temblar el fútbol colombiano. Nuevamente, la violencia hace acto de presencia y las autoridades comienzan a mirar detalles para ajustar la seguridad. El escenario es el Pascual Guerrero y se teme que las cosas pasen a mayores.

Vale resaltar que no son buenos días para el fútbol colombiano en lo que tiene que ver con seguridad y violencia. Alejandro Montenegro fue el primer escándalo del año 2023, luego de que evadiera los protocolos de seguridad, saltara a la cancha y agrediera por la espalda a Daniel Cataño, jugador de Millonarios.

Luego, el escándalo se tomó la cancha del estadio Alfonso López, donde varios hinchas invadieron la gramilla del escenario durante el partido Atlético Bucaramanga vs. Atlético Huila y en Neiva se reportó una pelea entre los propios fanáticos del Once Caldas. Ahora, el partido América de Cali vs. Junior está en la mira.

Dos barras se declaran la guerra y tiembla el clásico América vs. Junior

Este partido, donde América de Cali será local ante Junior, es válido por la séptima fecha de la Liga Colombiana I-2023. Y en redes sociales se han conocido varias amenazas y prácticamente estas dos barras se han declarado la guerra y se teme lo peor.

Por ejemplo, hinchas de los 'Diablos Rojos' pintaron una valla en la que dice: "El rojo te espera en Cali (RIP)", junto a una imagen de una lápida y el escudo de Junior.

"Te vamos a cazar en donde sea. Te vamos a pillar y te vamos a dar balín", respondió uno de los hinchas del Junior, donde se le ve con un arma de fuego.