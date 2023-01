Hugo Rodallega será otro de los futbolistas experimentados y que brillaron en el exterior, que regresará al fútbol colombiano para el 2023, y tendría muy cerca de definir el equipo en el que jugará.

El delantero estuvo muy cerca de llegar América de Cali, pero finalmente el entrenador Alexandre Guimaraes no dio el visto bueno y el futbolista no se vestirá de 'escarlata', por lo que le tocó buscar otras opciones.

El periodista Juan Felipe Cadavid, informó en el programa 'Carrusel' de la emisora Caracol Radio, que 'Hugol' ya tendría un acuerdo con Independiente Santa Fe y sería presentado el próximo lunes 16 de enero.

Sobre el tema, Rodallega habló en el mismo programa, en donde no quiso confirmar que jugará en el 'León' capitalino, pero sí indicó que: "Santa Fe es una posibilidad, se ha estado hablando con ellos, pero no es cierto que el lunes presento exámenes, Todavía no se ha arreglado eso. Ya la decisión está tomada y se está ultimando detalles entre las partes".

Cabe recordar que otras de las opciones que tendría Hugo sería el Deportivo Pereira, pero sería Santa Fe el nuevo club del delantero.