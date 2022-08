Este miércoles inician los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Copa Colombia, en donde se vivirán series llamativas. Fortaleza vs. Millonarios, Nacional vs. Junior, Medellín vs. Tolima y Unión Magdalena vs. La Equidad serán los partidos que definirán a los cuatro semifinalistas.

En tres de las cuatro llaves, los equipos que van por debajo del marcador, buscarán remontadas casi que milagrosas por el contexto de los equipos. Fortaleza quiere hacer un ‘campinazo’ tras ir 3-0 abajo, Tolima intentará en Medellín remontar un 1-3 tras caer en condición de local y Nacional busca superar o por lo menos igualar un 3-0 que recibió en el Metropolitano de Barranquilla.

En Bolavip hacemos un repaso de las cinco remontadas más alucinantes de los últimos tiempos en el Fútbol Colombiano. Tres de los ocho equipos que siguen en carrera fueron protagonistas de estos resultados épicos.

Nacional vs. Junior - Final Liga 2004-II

Una de las remontadas más recordadas fue la de la Final de 2004-II que dejó como campeón al conjunto barranquillero. En el partido de ida, Junior goleó 3-0 a Nacional en el estadio Metropolitano con tantos de Leonardo Rojando, Hayder Palacio y Roberto Peñaloza dejando así casi que definido el título.

En juego de vuelta el equipo local, con el Atanasio Girardot a reventar, Nacional hizo la épica al ganar 5-2 en los 90 minutos. Aquivaldo Mosquera anotó doblete, Edixon Perea, Carlos Díaz y Héctor Hurtado anotaron para el ‘verdolaga’, mientras que Martín Arzuaga y un gol de Walter Ribonetto sobre el final, forzó la tanda de penales donde Junior se coronó campeón.

Junior vs. Millonarios - Semifinal Liga 2011-II

El conjunto ‘tiburón’ otra vez fue protagonista en una de las remontadas que más dio de qué hablar en el balompié nacional. Millonarios ganó 3-0 el juego de ida de la semifinal de la Liga 20211-II. Con un marco espectacular, el cuadro ‘embajador’ se hizo sentir con una goleada que los ponía prácticamente en la final. Un doblete de Erick Moreno y un tanto de Mayer Candelo de tiro libre le dieron el triunfo al azul.

El juego de vuelta fue a otro precio. Junior igualó la serie y desde los penales clasificó a la final ante Once Caldas donde fue campeón. En la serie marcaron Juan David Valencia, Giovanni Hernández y Vladimir Hernández. Desde los 12 pasos ganaron 5-4.

Cúcuta vs. Santa Fe - Segunda fase Copa Colombia 2010

En una fase no tan determinante, pero siempre importante y que posteriormente fue fundamental para el cuadro ‘cardenal’, se vivió una serie vibrante. En el juego de ida el conjunto capitalino goleó 4-0 al ‘motilón’ en el estadio El Campín. Cristian Nazarit, Alejandro Bernal, Luis Manuel Seijas y Mario González fueron los protagonistas.

El juego de vuelta fue otro partido lleno de goles y emociones, el conjunto ‘motilón’ se impuso 5-1 en lo que fue una remontada impresionante, al final, desde los penales, el equipo ‘cardenal’ avanzó a la siguiente fase que lo llevó al título. En su momento, un doblete de Roberto Polo y Roberto Gamarra y un tanto de Harrison Otalvaro alimentaron la ilusión motilona. Mario González marcó el gol de la esperanza para los bogotanos.

Tolima vs. Águilas Doradas - Copa Colombia 2012

El equipo ‘pijao’ superó a los que en su momento se llamaban Itagüí en una serie bastante emocionante. El juego de ida de los octavos de final de la Copa Colombia de 2012 dejó como ganador a las ‘águilas’ con un marcador a favor de 4-1. Un triplete de Jorge Aguirre y un tanto de Efraín Viáfara pusieron arriba a los locales, Charles Monsalvo anotó el descuento.

En la vuelta, en el Manuel Murillo Toro, el conjunto ‘pijao’ salió con todo y le devolvió la dosis a su rival tras ganar con el mismo marcador. Charles Monsalvo volvió a ser protagonista con uno de los goles, los demás fueron marcador por Mackalister Silva, Rubén Darío Bustos y Andrés Andrade. Juan Castro, en propia puerta, marcó el gol que forzó la definición de los penales que le dieron la clasificación al Tolima.

Nacional vs. Águilas Doradas - Copa Colombia 2010

La última llave que recordamos fue la que dejó como clasificado a Nacional ante Águilas Doradas en los cuartos de final de la Copa Colombia 2010 donde también se definió desde los penales. Águilas ganó 4-0 el partido de ida con doblete de Luis Paez y tantos de Cristian González y Carlos Ortíz.

En la vuelta el conjunto ‘verdolaga’ sacó la casta y mostró su jerarquía tras igualar la llave con un marcador a favor de 5-1. Dorlan Pabón anotó doblete, Marcos Mondaini, Ezequiel Maggiolo y Jairo Patiño forzaron los cobros desde los 12 pasos.