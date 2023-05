Una gran controversia se generó en Barranquilla por el futbolista Luis Fernando Sandoval, el cual llegó borracho al entrenamiento del Junior, echo que motivó al entrenador Hernán Darío Gómez en no contar más con él, por lo que desde el club habría decido rescindirle el contrato, debido a los constantes actos de indisciplina del delantero, mientras que otros cuatro jugadores serán sancionados.

El suceso ha sido tema de debate en los diferentes programas deportivos del país, como en 'F360' del canal ESPN, en donde el exjugador Faustino Asprilla se refirió a la decisión del Junior de echar al 'Chino', mostrándose en desacuerdo, asegurando que él vivió muchas veces estas situaciones cuando jugaba en Inglaterra y nunca echaron a un jugador.

“En Newcastle, en Inglaterra, llegan borrachos todos los días y no veo que los echen. Hay que ayudarle, no creo que sea para echarlo del equipo... Me tocó ver compañeros que llegaban caídos de la ‘rasca’. El entrenador los manda para la casa, les metían una multa y al otro día pedía perdón. Así solucionaban las cosas, nunca vi que echaran a alguien”, dijo el 'Tino'.

Asprilla afirmó que no estaba respaldando la actitud del futbolista, pero que no era necesario que lo sacaran de la institución: “No estoy diciendo que esté bien... Claro que tiene que dar ejemplo el entrenador. Pero, de ahí a sacarlo, me parece exagerado”, sentenció Faustino, palabras que generaron controversia en sus compañeros de set.