Un periodista de ESPN no se guardó nada y cargó muy duro contra el Junior de Barranquilla. En su intervención, el comunicador dijo que era un "equipo de provincia". Actualmente, el club barranquillero tiene una dolorosa derrota ante Atlético Bucaramanga que lo tiene en el 'Ojo del Huracán'.

Junior de Barranquilla tiene en este momento el fichaje top del fútbol colombiano y tras la ida de Daniel Ruiz al Santos de Brasil, Juan Fernando Quintero se convirtió en el jugador más caro de Colombia y ahora tiene todos los reflectores encima esperando que pueda cumplir con las expectativas.

Vale resaltar que Junior de Barranquilla, en tres fechas disputadas de la Liga Colombiana I-2023, acumula dos empates y una derrota, dos de esas salidas han sido de visitante y solamente una aparición de local, contra el Independiente Medellín, que arrojó un 1-1 en el marcador final. El periodista 'Pacho' Vélez no se guardó nada y lanzó las polémicas palabras.

"Junior es un equipo con mentalidad de provincia, no ha sabido dar el salto de calidad y convertirse en un equipo grande. En Junior se toman decisiones como en un pueblo, no tiene la grandeza de un equipo que está llamado a planificar una competencia. Se dejan llevar por los sentimientos, no saben estructurar un plan", dijo Francisco Vélez en ESPN.