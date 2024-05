La Dimayor no perdonó a Millonarios y sancionó a Montero, Vargas, Castro y Ruiz

Los cuadrangulares de la Liga Colombiana I-2024 pusieron primera marcha y las polémicas arbitrales volvieron a decir presente. En esta ocasión, Millonarios estuvo del otro lado, y ante dos decisiones polémicas del árbitro Carlos Bentancur en el partido contra Junior de Barranquilla, cuatro jugadores protestaron de manera vehemente. La Dimayor no perdonó al equipo ‘Embajador’ y sancionó a Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Leonardo Castro y Daniel Ruiz.

¡A los hechos! Junior fue claramente superior a Millonarios en gran parte del partido por la primera fecha del Grupo A de los cuadrangulares. Con dos goles de Caros Bacca, el equipo ‘Tiburón’ tuvo varias oportunidades para marcar el tercer gol, pero como nada está escrito en el fútbol, ‘Millos’ empezó a tener vida deportiva en el encuentro tras una de las polémicas arbitrarles del encuentro.

Jermein Peña le dio un golpe en la cara a Leonardo Castro que, literalmente, le dejó marcado los dedos. El árbitro Carlos Bentancur no sancionó esta falta, pero el VAR decidió llamarlo para que revisara la jugada. No se tardó mucho, sancionó penalti a favor de Millonarios, pero no expulsó al defensor central del Junior a pesar de ser una agresión clara sin estar disputando el balón.

Castro marcó el gol de penalti, y a falta de tres minutos para el final del tiempo reglamentario, Millonarios pasó a estar cerca de empatar un partido en el que no encontraba soluciones. Incluso, los jugadores protestaron otro posible penal en una jugada que sucedió en el tiempo de adición.

Carlos Bentancur y Leonardo Castro. (Foto: Vizzor Image)

Transcurría el minuto seis de adición cuando Leonardo Castro tiró un centro al área del Junior. Alex Moreno Paz iba en búsqueda del balón, sintió las manos en la espalda de Didier Moreno y se cayó tras este contacto. Carlos Bentancur no sancionó penalti, el VAR no lo llamó para que revisara la jugada y Millonarios perdió por dos goles a uno. Terminó el partido y llegó la protesta colectiva de los cuatro jugadores de Millonarios que fueron sancionados.

La Dimayor sancionó a Montero, Vargas, Castro y Ruiz

Según la resolución número 36 del Comité Disciplinario de la Dimayor, Álvaro Montero, Juan Pablo Vargas, Leonardo Castro, Daniel Ruiz y el asistente técnico Orlando Rojas, realizaron una protesta colectiva en contra del árbitro Carlos Bentancur y fueron sancionados con una multa por lo descrito en el artículo 68 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Futbol.

El dinero que deberá pagar Millonarios por la sanciones a cuatro jugadores y a un asistente técnico

Montero, Vargas, Leo Castro, Ruiz y el asistente Orlando Rojas, fueron sancionados cada uno con una multa de $1.300.000 pesos por la protesta colectiva en la derrota contra Junior de Barranquilla del sábado 4 de marzo. En total, Millonarios deberá pagarle a la Dimayor $6.500.000.