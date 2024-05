Sin duda alguna, el primer semestre de la Liga en 2024 ha sido uno de los torneos más polémicos de los últimos años en Colombia. Los graves errores arbitrales han estado a la orden del día, a tal punto que han afectado directamente resultados del campeonato. A punto de empezar los cuadrangulares, todos los árbitros designados para dirigir en la Fecha 1 están bajo la lupa. Un revelador informe demuestra la gravedad de los hechos ocurridos durante los primeros 5 meses del año en el FPC.

La sensación que tiene la prensa y la hinchada del fútbol colombiano no es errada. La Liga Betplay 2024-1 ha sido uno de los torneos más polémicos por el desastre arbitral en todos los partidos. Cada fecha se presentan graves errores de interpretación e incluso desconocimiento de las reglas. La inclusión del VAR en el FPC trajo consigo más polémicas que claridad sobre las decisiones. Un informe publicado por el diario ‘El Tiempo’ lo deja todo en evidencia.

Los clubes más beneficiados y los más afectados por los árbitros en el FPC

El informe realizado por el subeditor del diario El Tiempo es contundente. Además de hacer el conteo de los errores más determinantes por los árbitros y el VAR, también muestra los clubes que más fueron ayudados y los que fueron perjudicados. Este detallado informe se convierte en la verdadera radiografía del nivel arbitral en Colombia. Ningún colegiado se salva.

Luego de hacer el conteo de los errores más escandalosos de la fase del ‘Todos contra Todos’, se determinó lo siguiente:

Clubes más beneficiados: Ind. Medellín, Atlético Nacional, Millonarios y Junior de Barranquilla. Con estos cuatro equipos se contaron tres errores determinantes de los árbitros que los beneficiaron en varios compromisos.

Con estos cuatro equipos se contaron de los árbitros que los beneficiaron en varios compromisos. Clubes más perjudicados: del semestre, América de Cali fue el club más perjudicado con cuatro errores arbitrales determinantes. Luego le siguen Cali, Equidad y Patriotas con tres.

* Los errores arbitrales determinantes en este informe se entienden como incidencias directas al resultado de los partidos.

Infografía tomada de El Tiempo. / José Orlando Ascensio.

Conclusiones relevantes del informe presentado por El Tiempo

En primer lugar y el más evidente: que el árbitro con más errores en el semestre fue Luis Delgado. Aun así, la Comisión Arbitral le siguió premiando con juegos en la máxima división del fútbol colombiano. No hubo sanción ni revisión por su bajo nivel en los compromisos que le fueron asignados en el FPC.

Por último, pero no menos importante, esa cantidad de errores fueron cruzados con los resultados finales. Si no se hubieran cometido tal cantidad de fallos por parte de los árbitros, la tabla de la Liga que definió los clasificados a cuadrangulares hubiese presentado cambios. Por ejemplo, Junior no hubiese entrado a los 8 y en su lugar estaría Águilas Doradas.