Vale resaltar que Junior de Barranquilla no ha perdido en lo que va de Copa Libertadores. Suma una victoria y por ahora, tres empates, que le permiten seguir con vida en el torneo internacional. Un triunfo en Lima permitiría una mejor ubicación en el Grupo D, teniendo en cuenta que el próximo juego también será en condición de visitante, contra LDU en Quito, Ecuador, para cerrar de local contra Botafogo de Río de Janeiro.

