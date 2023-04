Hincha del Deportivo Cali busca el milagro de no irse a la B y se fue de rodillas a Buga

Deportivo Cali vive una de las crisis más graves de lo largo de su historia, debido a que tiene una deuda de más de 100 mil millones de pesos, pero también en lo deportivo el equipo se encuentra último en la tabla de posiciones, aunque el tema que más preocupa a sus hinchas es que está muy cerca de caer los puestos de descenso, situación a la que no se le ve mejora.

La difícil actualidad del cuadro 'azucarero', tiene con angustia a su afición que busca de todas las maneras poder ayudar a su club, es por esto que en los últimos partidos se ha visto un apoyo masivo en la asistencia, pero otros acuden a otro tipo de ayudas milagrosas para que el equipo de sus amores no se vaya a ir a la B.

Así sucedió con un hombre que se volvió viral en las redes sociales, el cual hizo una promesa para que el Cali no se vaya a la segunda división, yéndose desde la ciudad de Cali hasta Buga de rodillas acompañado de su hija, para que se cumpla el milagro: “Voy para Buga a hacer una promesa para que el Cali no caiga en la B. Pero con la ayuda del Señor... Voy para allá. Vengo de Floralia”, dijo el sujeto.

Al hombre le consultaron sobre si lo llevaban en carro a lo que respondió: “Sí, pero es una promesa y tengo que ir hasta allá. Me han dicho que me quieren llevar, pero yo digo que no”, comentó el hincha del cuadro caleño, que también afirmó que hace lo que sea para que su institución no descienda.

Aquí el video del hincha del Cali de rodillas: