El entrenador no ocultó su frustración por lo que hizo el futbolista del 'tiburón'.

Junior de Barranquilla estrenó su nuevo entrenador Hernán Darío Gómez en el duelo ante Independiente Santa Fe, juego en el que tampoco pudo ganar y terminó empatando 1-1, en donde varios jugadores dejaron ver el pobre nivel por el que están pasando, lo que no solamente desató la furia de los hinchas, sino que también del técnico antioqueño.

El juego del equipo 'rojiblanco' no fue el mejor y el mismo 'Bolillo' aseguró que estaba "muy intranquilo. Tengo piedra porque no podemos aburrir a esta hinchada", tras el desastroso rendimiento de sus dirigidos, a los que le aseguró que los pondrá a trabajar mucho más para poder mejorar y así salir de los últimos puestos de la tabla de posiciones del campeonato.

Uno de los jugadores que más flojo se vio fue Freddy Hinestroza, el cual hace poco se recuperó de una lesión y no ha podido retomar su nivel, pero Hernán Darío quiso darle confianza y lo puso de titular ante los 'cardenales', allí el lateral dejó ver por qué no venía siendo inicialista, ya que se le vio falto de ritmo y muy falto de precisión, lo que desató los abucheos de los aficionados.

Una de las jugadas más llamativas, fue cuando Hinestroza pateó un tiro libre al minuto 78, allí el futbolista mandó lejos el balón de la portería, por lo que no se supo si quería centrar o patear al arco, hecho que sacó de quicio al 'Bolillo', que no podía creer lo mal que cobró el futbolista y le reclamó a Vladímir Hernández por qué no se había hecho cargo del remate, debido a que Freddy venía siendo impreciso.

Aquí el video que mostró Win Sports de las reacciones del 'Bolillo' en su debut con el Junior: