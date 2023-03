Deportivo Cali vive una de sus peores crisis en los últimos años. El conjunto ‘azucarero’ viene de perder por goleada ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín, resultado que aumentó la incertidumbre en los hinchas que ven cómo se hunden cada vez más en la tabla del descenso.

Jorge Luis Pinto habló en rueda de prensa donde se le vio triste y preocupado por la situación que viven en el club, afirmó estar golpeado y pensando en lo que viene: “en eso estamos en proponer y no meternos atrás, a defendernos y al contrario. No se nos da, el arco está cerrado y descuidados y esos 3 goles fueron por descuidos. Estamos golpeados por la familia de Cali, por los hinchas y los directivos. Estamos golpeados”.

Se refirió a su continuidad en el club y lo que piensa sobre el próximo clásico ante el América de Cali: “desde la continuidad hay que preguntarle al Presidente, el día que yo me vaya no se me preocupe. El clásico es de análisis y de vida y muerte. Desde el técnico hasta los jugadores, este grupo que siente la camiseta que viene trabajando, hay que trabajar más en esos descuidos y eso tiene el futbol, que se puede jugar muy bien, pero un descuido desarma todo”.

Por último, se enfatizó en lo que puede estar pasando en la cabeza de los jugadores: “puede ser atención y concentración. Además de confianza y seguir en estos detalles, y no solo la parte técnica de cobrar penales y saber defender. En este juego nos complicamos y son jugadores maduros”.