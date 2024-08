Las palabras de Marcelo Gallardo que sentencian el futuro de James Rodríguez

Esta respuesta contundente de Marcelo Gallardo apaga las posibilidades de James en River y más bien acelera su firma con el Rayo Vallecano de España, pues uno de los periodistas más vistos de aquel país, Edu Aguirre, confirmó que el jugador está en Madrid, listo para esta nueva aventura con el equipo de Vallecas.

Cuando Gallardo fue abordado sobre James Rodríguez, si había tenido contactos con el jugador o existía la posibilidad de contratarlo, el técnico contesto con un no rotundo, lo que aleja cualquier posibilidad del 10 en la ‘Banda Cruzada’.

Cabe recordar que River Plate sigue camino al título en Copa Libertadores 2024 luego de superar la serie de octavos de final ante Talleres de Córdoba. Finalizado el partido de vuelta en el Monumental, Marcelo Gallardo reveló la verdad sobre el tema y confesó que no tiene comunicación con James Rodríguez, desmintiendo versiones de algunos periodistas argentinos en días pasados, que aseguraban que el entrenador y el jugador se contactaron.

