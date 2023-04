Sebastián Viera es uno de los futbolistas más importantes en la historia del Junior de Barranquilla, siendo el líder y capitán del actual equipo, del que salió desde hace algunas fechas por una lesión y al que por el momento, no regresará a la titular, debido a que el entrenador Hernán Darío Gómez se la va a jugar por el arquero Jefferson Martínez, que se ha venido destacando.

El uruguayo de 40 años, lleva 13 temporadas defendiendo el arco del equipo de la 'arenosa', con el que ha levantado 7 títulos, además de ser el futbolista que más partidos ha disputado con la camiseta 'rojiblanca', con un total de 638, los cuales seguramente seguirán aumentando con los compromisos que le hacen falta por jugar en lo que resta del 2023.

Viera ha sido cuestionado últimamente por algunos aficionados del Junior, que le han pedido que ya es hora de que se retire del fútbol. Pues precisamente sobre este tema, el golero se refirió en una entrevista para el área de comunicación del club, en donde aseguró que aunque no lo tiene totalmente decidido, lo más probable es que abandone la profesión cuando termine su contrato en el mes de diciembre del presente año.

“Me estoy preparando mucho y esa es mi tranquilidad. Gracias a Dios he hecho una carrera muy linda, con muchos contactos y vinculaciones. Estoy 100% enfocado en Junior y terminar mi carrera de la mejor forma. Estoy contento de que el día después lo estoy preparando. Todavía no he decidido si voy a dejar el fútbol. Sí cumpliré el contrato, pero no creo que siga”, dijo Sebastián, que además confesó que le gustaría llegar hasta el centenario, pero se encuentra cansado.

El experimentado arquero también habló de a qué se dedicará cuando deje el fútbol, a lo que indicó que "he estudiado para ser manager deportivo, estudio para hacer periodismo, estudié la carrera de director técnico, pero no me apasionó y la dejé", pero fue muy insistente en sentenciar que se encuentra muy agotado.

“Estoy tranquilo con la decisión que voy a tomar, cada vez estoy más cansado. Por más que me apasione el fútbol para estar y vivirlo como yo lo vivo, tengo que estar 100% apasionado y cada vez la lucecita de la vela está cada vez más apagada. Llegaré a diciembre con la luz prendida, pero cuando se esté por apagar la apagaré yo”.

Aquí la entrevista a Sebastián Viera en la que da casi por hecho su retiro: