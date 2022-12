Los equipos capitalinos no pudieron acceder a la final de la Liga y las redes sociales estallaron en burlas.

Millonarios y Santa Fe se quedaron nuevamente sin final en la Liga Colombiana. Los dos equipos tenían chances de avanzar en la última fecha de los cuadrangulares, pero no consiguieron los resultados. Por un lado, el 'embajador' necesitaba un triunfo para acceder o un empate y que Pereira no ganará en Barranquilla, pero no se le dio ningún resultado, mientras que el 'cardenal' tenía que ganarle al rival de patio y esperar que Junior le hiciera el favor.

Con esto, los equipos capitalinos ya piensan en lo que será el siguiente año, ambos accedieron a torneo internacional. El 'embajador' a fase previa de Copa Libertadores y el 'cardenal' a Copa Sudamericana. Con esta eliminación, las redes sociales estallaron con memes y burlas hacia los equipos bogotanos.

También llegaron los memes al Pereira, equipo finalista que nadie veía por dónde podía clasificar, pero que poco a poco se fue llenando de confianza hasta lograr la hazaña.

Repasa los mejores memes