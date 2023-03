Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez es uno de los entrenadores con más historia en el Fútbol Colombiano y a su vez de los más polémicos, es por esta razón que tras la salida de Arturo Reyes en Junior de Barranquilla, su nombre ha estado en la boca de todos, pues llega para asumir uno de los retos más complicados de su carrera.

El nuevo entrenador del conjunto ‘tiburón’ habló con Win Sports antes de viajar a Barranquilla y lo primero que expresó fue su compromiso y felicidad de dirigir al Junior: “aquí en Colombia me ha tocado eso, llegar aparte donde hay problemas, por ejemplo, con Medellín que estaba mal y jugamos una Copa. Ahora este equipo es muy raro que esté en esa posición. Pero voy contento y hay muy buenos jugadores y es un equipo muy querido, lo primero que uno siente es un gran compromiso, pero yo no le tengo temores”.

‘Bolillo’ llega con Páncer y Mauro Roldán para sacar el proyecto adelante, sumado a ‘Lucho’ y José María Paz, a quienes define como “un gran grupo que tiene mucho conocimiento”. Por otra parte, uno de los temas que muchos se preguntan es Juan Fernando Quintero, a quien, según él, le tiene mucho cariño.

“Es cariño de hijo, porque estuvo con mi hijo en Envigado y lo vi jugar en una selección juvenil. Es un cariño de mucho tiempo atrás y es uno de los símbolos del fútbol colombiano y me alegra, porque sí lo siento de mi familia”, indicó el estratega.

En cuanto al plantel y la situación que atraviesa el Junior, ‘Bolillo’ fue claro: “la junta directiva de junior ha hecho una muy buena inversión. No es un equipo para estar en posición y no estoy inventando nada. No veo la hora de llegar y ver la cara de los muchachos y saber qué está pasando”.

Finalizó hablando sobre la hinchada del ‘tiburón’: “es una plaza que nos han respaldado mucho, teniendo en cuenta cuando estábamos en la selección Colombia. Es un buen ambiente y hay muchas cosas favorables. Hay que mostrarle a la gente con resultados”.