Atlético Nacional, Deportivo Independiente Medellín y Deportivo Pereira conocieron sus rivales en la Copa Conmebol Libertadores y Millonarios, Independiente Santa Fe y Deportes Tolima también saben cuáles serán sus rivales en la Copa Sudamericana, en donde algunos les tocará enfrentar a equipos difíciles, especialmente de Argentina y de Brasil.

En Colombia hubo todo tipo de reacciones sobre los grupos que le tocaron a los clubes 'cafeteros', pero estos análisis también se hicieron en otros países, en donde hablaron de los equipos colombianos, fue allí en donde el polémico periodista argentino, Pablo Carrozza, ninguneó a los clubes del FPC y pidió que se le quiten algunos cupos en las copas internacionales.

Inicialmente, el comunicador empezó hablando bien del DIM y Nacional: "El DIM tiene más historia, el DIM es más complicado y puede llegar a ser uno u otro… O Nacional o el DIM, va a estar ahí el Grupo B" afirmó, sobre las posibilidades que tendrían estos equipos de meterse a los octavos de la Libertadores.

Después cuando habló del Pereira, Carrozza pidió que le quiten cupos a Colombia, por tener un muy pobre nivel internacionalmente: "Con todo respeto, Venezuela y Colombia están muy, pero muy lejos, tienen muchas plazas dentro de la Copa. Sería bueno que empiecen a tener menos plazas esos países. Que sea la Copa continental de Sudamérica".

Finalmente, Pablo aseguró confundirse de dónde es el Deportes Tolima: "Y Deportes Tolima, me confundo si es de Colombia o de Venezuela, creo que es de Colombia. Como me pasaba con el Cúcuta, que no sabía si era de Colombia o de Venezuela, creo que Cúcuta jugó de local en Venezuela un partido. Con Tolima me pasa eso".

Aquí el video con Pablo Carroza contra los clubes colombiano: