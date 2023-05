Junior de Barranquilla se medirá ante el Atlético Huila por la última jornada de la Liga Colombiana, duelo en el que el entrenador Hernán Darío Gómez dispuso de la lista de futbolistas convocados para el juego que definirá si el 'rojiblanco' se va a vacaciones o continúa en la disputa por el título de mitad de año.

Para este compromiso, el 'Bolillo' no dispuso de los jugadores Cesar Haydar, Jose Ortiz, Walmer Pacheco y Omar Albornoz, los cuales fueron señalados de incurrir en actos de indisciplina y separados por parte del entrenador, pero que el club aseguró que no serían sancionados, ya que no cometieron ninguna falla.

Precisamente ese sería el primer desencuentro entre la directiva del Junior y el entrenador Gómez, debido a que desde la dirigencia esperaban que se contara con los futbolistas para el duelo contra al Huila, en donde están obligados a ganar, pero Hernán Darío fue el que tomó la decisión de no utilizarlos y mantener la palabra que dio hace algunos días.

De momento, el respaldo de los directivos al 'Bolillo' se mantiene y esperan que logre la clasificación, pero en el caso de que no se consiga el objetivo, buscarán armarle la mejor plantilla posible para afrontar el segundo semestre del campeonato.

Aquí la lista de convocados del Junior para el duelo ante el Huila: