Unión Magdalena no pasa un buen momento en la Liga Colombiana, está en los últimos lugares de la tabla de posiciones y peleando arduamente por no descender. Tras la derrota en casa ante el Deportivo Pereira, el entrenador salió a la rueda de prensa como ya es habitual, pero en esta oportunidad hubo un ambiente tenso tras su molestia con uno de los periodistas que le hizo insólita pregunta.

El comunicador no tuvo filtros y le insinuó que diera un paso al costado: “le hago la pregunta profe, a veces los matrimonios duran años o meses, pero llega un momento en que no están de acuerdo el uno al otro, yo creo que ya se acabó el matrimonio de la hinchada con usted, ¿cree usted que dar un paso al costado es lo que más beneficia al Unión Magdalena?”.

Si bien, ya habían tenido un roce en el partido ante el Once Caldas ya que el estratega no quiso contestarle su interrogante, esta vez Claudio Rodríguez no se quedó callado y le dijo: “si quieres seguir quedando bien con el público, sigue hablando mal del equipo, yo no voy a dar el paso al costado, la hinchada está disgustada es por lo que escuchan de vos, sos un irrespetuoso, no sé si sos periodista, no tengo la menor idea si sos periodista, pero sos un maleducado”.

+AQUÍ EL MOMENTO DE TENSIÓN EN LA REUDA DE PRENSA (Minuto 6:34)

El equipo ‘ciclón’ es 17 en la tabla con 13 puntos y -5 en la diferencia de gol. En la otra tabla es donde se complica más, pues es 20 con un promedio de 1,02. De seguir con los malos resultados será el primero en volver a la segunda categoría.