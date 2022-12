El arquero Harlen Castillo, héroe en la primera estrella de Deportivo Pereira, asegura que no va más en el club y que el partido de vuelta en la final contra Independiente Medellín, fue su último encuentro con el 'Matecaña'. Fue la gran figura de la serie y se robó el show atajando penaltis.

Esas voladas le permitieron a Deportivo Pereira ser el campeón de Colombia por primera vez en la historia, tras 78 años. Un título histórico para el fútbol colombiano y para el club, que también aseguró su presencia en la próxima Copa Libertadores desde la fase de grupos.

En diálogo con Win Sports, totalmente emocionado, 'Chipi Chipi' Castillo comentó que ya jugó su último partido con el Deportivo Pereira tras siete años en la institución. Espera dar un nuevo aire en su carrera y mirar opciones en Colombia o en el exterior.

"Yo no lo quería decir, yo quería que la gente siga feliz. Pero yo lo dije, este fue el último partido que me jugué con Deportivo Pereira, quiero darme un aire, mi contrato se acaba ahorita y no lo voy a renovar", aseguró Harlen Castillo tras el título del Pereira.