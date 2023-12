Atlético Nacional es protagonista del mercado de pases con una transferencia histórica. El equipo verde pudo cerrar otro excelente negocio que da muestras de su buen comportamiento como vendedor. En el mejor momento del portero Kevin Mier, que también es clave en la Selección Colombia, el club verdolaga concretó la transferencia en México. El arquero oriundo de Barrancabermeja será nuevo guardameta de Cruz Azul. De esta manera, se comienza a mirar cómo quedará el panorama en la portería verde para 2024.

Sin Kevin Mier, la titularidad pasaría a Harlen Castillo, el portero campeón con Deportivo Pereira tuvo un buen año 2023, que incluso le dio para ganarse la renovación de contrato. ‘Chipi Chipi’ pudo cumplir como el escudero de Mier y respondió cuando el nuevo jugador de Cruz Azul estaba en la Selección Colombia. Todo da entender que Harlen será el primero en la lista.

La discusión ahora pasa con el segundo arquero y hay un nombre interesante que también tuvo un buen 2023 y contó con el respaldo de la Selección Colombia Sub 20 y Sub 23. El canterano Luis Marquinez toma fuerza y el 2024 será clave para que se pueda consolidar en Atlético Nacional. Todo parece indicar que acá no habría problema, pero también hay otro nombre que podría tener opciones tras la baja de Mier y su situación.

Se trata de Aldair Quintana, quien estuvo en Deportivo Pereira, pero parece que no será tenido en cuenta para 2024. Sus derechos pertenecen a Atlético Nacional y deberá presentarse al club y definir su situación. La idea que tendría el equipo verdolaga es un préstamo en otro club, pero con la salida de Mier esto podría cambiar.

Kevin Mier al Cruz Azul de México

El periodista Felipe Sierra da detalles del negocio que cerró Atlético Nacional en la previa de Navidad. Según lo estipulado, Kevin Mier deberá presentarse en el Distrito Federal antes de fin de año y arreglar la documentación correspondiente. Esta transferencia será la más cara en la historia del FPC por un arquero. Cruz Azul pagará algo más de 3 millones de euros por este guardameta.

De esta manera, Cruz Azul tendrá el 80 por ciento de sus derechos deportivos y Nacional el 20 pensando en una próxima venta. Desde semanas atrás se estaba hablando de esta posibilidad, incluso apareció en el momento que River Plate ya parecía desistir por Mier, que parece no pasó de un gusto de Kevin más que una posibilidad real.

Kevin Mier se va de Atlético Nacional siendo un verdadero héroe y figura. Se pudo consolidar en la titular del equipo verdolaga y lo salvó en muchas ocasiones. Una atajada suya fue clave para colocar la estrella 17 en el escudo y en la Copa Colombia 2023 también fue protagonista al atajar un cobro en la tanda de penaltis contra Millonarios. Siempre se consolidó y llenó de jerarquía al club verdolaga desde el arco. Su salida al exterior era inminente e inevitable.

Encuesta ¿Cree que Nacional respira tranquilo con los arqueros tras la salida de Mier? ¿Cree que Nacional respira tranquilo con los arqueros tras la salida de Mier? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol colombiano en la palma de tu mano. Síguenos en nuestro grupo de WhatsApp y en Google News.